На 58 ложных вызовов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 18 по 24 сентября пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлены 610 выездов, - сообщают в ведомстве. При этом 58 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона было зарегистрировано 25 пожаров, в которых пострадали три человека.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 27 раз.