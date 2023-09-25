В Тульской области на трассе М-2 «Крым» автомобиль Lada насмерть сбил 37-летнего мужчину Фото: соцсети

В Тульской области на трассе М-2 «Крым» утром 25 сентября произошло смертельное ДТП. Там легковушка насмерть сбила пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы областной Госавтоинспекции, 83-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Niva, сбил 37-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП мужчина-пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.