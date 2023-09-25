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НовостиОбщество25 сентября 2023 10:24

26,5 миллионов рублей потратят на борьбу в гололедом в Туле

Администрация города закупит 550 тонн противогололедных материалов
Михаил КОРЕНЮГИН
26,5 миллионов рублей потратят на борьбу в гололедом в Туле

26,5 миллионов рублей потратят на борьбу в гололедом в Туле

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на противогололедные материалы потратят больше 26,5 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Так, были опубликованы два лота на суммы 10 307 910 и 16 286 160 рублей. На эти деньги администрация закупит более 3 845 тонн соли и пескосоляных материалов для посыпки улиц в зимнее время, а также 550 тонн противогололедных реагентов.

Сроки поставки определят с даты заключения контракта до конца марта 2024 года.