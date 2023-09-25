В тульском поселке Скуратово восьмилетняя девочка выпала из окна и скончался в больнице Фото: соцсети

Днем 24 сентября в тульском поселке Скуратово восьмилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, девочку доставили в Тульскую детскую областную больницу в тяжелом состоянии, где она чуть позже скончалась от полученных травм.

В связи с этим СУ СКР по Тульской области проводит доследственную проверка по данному факту. В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.