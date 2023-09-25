Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей недели Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Качественный состав питьевой воды в разных округах оружейной столицы в период с 18 по 24 сентября 2023 года оценили по мутности, жесткости, цветности, а также содержанию железа и бактерий.

Так, за прошедшую неделю самая жесткая вода текла из крана в квартирах жителей Советского округа Тулы (8,2 — 9,2 градусов). Привокзальный (6,6 - 9,8) и Зареченский (7,6 - 8,8) оказались на второй позиции. Следом — Центральный (5,2 – 8,8).

Самый же низкий уровень железа — в Пролетарском округе. Он составил 5,4 - 5,6 градусов.

Отметим, что по санитарным правилам и нормам жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л (градуса).