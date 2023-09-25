Во время пожара в Туле сотрудники МЧС эвакуировали 5 человек Фото: материалы пресс-служб

В Туле на в переулке Щевченко вечером 23 сентября произошел пожар. Там примерно в 17:34 загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 14 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 13 минут и эвакуировать пять жителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в доме оплавился кухонный гарнитур, а сама кухня закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.