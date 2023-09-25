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НовостиОбщество25 сентября 2023 8:11

Социальным работникам Тульской области передали 10 автомобилей повышенной проходимости

Машины поступили в шесть комплексных центров региона
Михаил КОРЕНЮГИН
Социальным работникам Тульской области передали 10 автомобилей повышенной проходимости

Социальным работникам Тульской области передали 10 автомобилей повышенной проходимости

Фото: материалы пресс-служб

22 сентября первый заместитель губернатора Тульской области передал социальным работникам 10 автомобилей повышенной проходимости Niva Travel. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Машины поступили в шесть комплексных центров социального обслуживания в Щекинском, Арсеньевском, Тепло-Огаревском, Суворовском, Кимовском районах, а также в Алексине, Новомосковске и Туле.

Заместитель председателя правительства Тульской области отметил, что в 2023 году соцработники оказали услуги 197 пенсионерам и инвалидам с помощью автомобилей повышенной проходимости. Все они проживают более чем в 50 отдаленных населенных пунктах региона.