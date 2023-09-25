Кому в Туле отключат газ 25 сентября Фото: Алексей ФОКИН (фото)

25 сентября с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №205а по улице Октябрьской и дома №12/1 по улица Приупская/2-й проезд Металлургов, с 12:00 до 18:00 - жители дома №24 на Красноармейском проспекте, а с 14:00 до 17:00 - жители дома №2 по улице Тимирязева, подъезды №1-3.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.