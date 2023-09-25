Жителя Узловой приговорили к 4 годам лишения свободы за призывы к терроризму и экстремизму Фото: соцсети

Мужчина, проживающий в Узловой, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к экстремизму) и ч.2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к терроризму). Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Установлено, что 25-летний подсудимый в своих социальных сетях оставил многочисленные комментарии, призывающие к насилию над нашими Вооруженными силами РФ, а также оправдывающие терроризм. Кроме того, выяснилось, что он уклонялся от службы в армии и скрывался от военкомата. После задержания в телефоне молодого человека нашлось большое количество подписок на террористические и экстремистские каналы запрещенных в России организаций.

Суд приговорил узловчанина к 4 годам лишения свободы с запретом администрирования интернет-ресурсов на срок 3 года.