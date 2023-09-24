24 сентября в Тульской области закроет аномальное бабье лето Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В воскресенье днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов при отсутствии осадков. Весь день сохранится ясное, местами малооблачное небо. Ветер стабильно южный со скоростью до 4,1 метров в секунду. Атмосферное давление 751 мм рт. ст при влажности до 32-49%.

УФ-индекс средний, магнитное поле — слабо возмущенное.

К ночи похолодает до +13 градусов. Небо по-прежнему останется безоблачным. Осадков не ожидается.