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НовостиОбщество24 сентября 2023 5:55

24 сентября в Тульской области закроет аномальное бабье лето

Уже с понедельника ожидается резкое похолодание и дожди
Игорь КОПЫТОВ
24 сентября в Тульской области закроет аномальное бабье лето

24 сентября в Тульской области закроет аномальное бабье лето

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В воскресенье днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов при отсутствии осадков. Весь день сохранится ясное, местами малооблачное небо. Ветер стабильно южный со скоростью до 4,1 метров в секунду. Атмосферное давление 751 мм рт. ст при влажности до 32-49%.

УФ-индекс средний, магнитное поле — слабо возмущенное.

К ночи похолодает до +13 градусов. Небо по-прежнему останется безоблачным. Осадков не ожидается.