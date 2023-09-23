В Тульской области судебные приставы задержали 42 находившихся в розыске человека Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области судебные приставы с 20 по 21 сентября провели рейд «Розыск» для установления места нахождения людей, которые скрываются от исполнения наказания, следствия и суда.

В результате были задержаны 42 человека. Все они ранее были привлечены к уголовной ответственности по таким статьям, как «Грабеж», «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера», «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», «Кража» и «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».