Жителя Ефремова Тульской области оштрафовали за пропаганду нацистской символики Фото: соцсети

Ранее 33-летний ефремовец уже был судим за совершение побоев по экстремистским мотивам в 2014 году. В последствии, в 2018-м мужчина получил уголовное наказание за кражи и мошенничества.

А уже в апреле текущего года его оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. По информации «Тула. ЭкстремиZм» 27 марта на улице села Архангельское Каменского района он громко выкрикивал провоцирующие лозунги.

Суд признал ефремовца виновным в пропаганде нацистской символики (по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ). Теперь ему предстоит выплатить штраф, однако за повторное нарушение мужчине грозит судимость по ст. 282.4 УК РФ.