Возможный трансфер Стефановича в «Арсенал» опровергли в «Торпедо» Фото: соцсети

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в интервью спортивному телеканалу заявил, что ничего не знает об интересе других команд к нападающему автозаводцев Илье Стефановичу: «Удивился, когда об этом услышал. Насколько знаю, с ним и его агентом тоже никто из Тулы не разговаривал. Илья точно с нами. Мы в него верим, он умеет играть в тот футбол, который видит и хочет строить главный тренер».

В текущем сезоне 27 летний Стефанович провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.