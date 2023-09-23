Тульский «Арсенал» встретится на выезде с астраханским «Волгарем» на выезде Фото: материалы пресс-служб

Игру в рамках 11 тура Первой лиги рассудит судья из Санкт-Петербурга Константин Аверьянов.

Интрига встречи заключается в том, что астраханский клуб возглавляет бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов. В этом качестве он играл в Астрахани против «Волгаря». Тогда матч закончился вничью - 1:1.

После ухода с поста наставника туляков Павлов однажды противостоял арсенальцам в качестве главного тренера команды-соперника. В матче Кубка России тульский клуб победил ивановский «Текстильщик» Павлова 0:0 (4:3 по пенальти).

И еще факт: если все сложится положительно для туляков, то ближайший выигрыш «Арсенала» станет 900-й победой главной команды Тулы в официальных первенствах СССР и России на всех уровнях.