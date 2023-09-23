23 и 24 сентября в Центральном переулке Тулы ограничат транспортное движение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 05:00 23 сентября до 00:00 24 сентября в Центральном переулке на участке от улицы Советской до улицы Каминского ограничат движение транспорта - б этом сообщает в пресс-службе городской администрации.

Запрет будет действовать на стоянку и остановку для всех видов автотранспорта, поскольку здесь будут ремонтировать дорожное покрытие.

При планировании поездок воспользоваться можно альтернативными путями, например, по улицам Ф. Энгельса, Демонстрации, Тургеневской, проспекту Ленина.