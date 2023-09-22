В Узловой дорожный знак чуть не упал на стоющую рядом женщину после ДТП Фото: соцсети

В Узловой на перекрестке улиц Беклемищева и Гагарина утром 22 сентября произошло ДТП. Там примерно в 10:5 столкнулись две легковушки. Видеозапись с происшествие опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Так, 20-летний молодой человек, управляя автомобилем Lada Priora, не поделил дорогу с автомобилем Lada X-Ray, за рулем которого находился 20-летний водитель. После одна из легковушек вылетела с дороги и врезалась в дорожный знак, который упал в нескольких сантиметрах от женщины.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Priora. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.