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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 14:42

В Узловой дорожный знак чуть не упал на стоющую рядом женщину после ДТП

На улице Беклемищева столкнулись два автомобиля Lada Priora
Михаил КОРЕНЮГИН
В Узловой дорожный знак чуть не упал на стоющую рядом женщину после ДТП

В Узловой дорожный знак чуть не упал на стоющую рядом женщину после ДТП

Фото: соцсети

В Узловой на перекрестке улиц Беклемищева и Гагарина утром 22 сентября произошло ДТП. Там примерно в 10:5 столкнулись две легковушки. Видеозапись с происшествие опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Так, 20-летний молодой человек, управляя автомобилем Lada Priora, не поделил дорогу с автомобилем Lada X-Ray, за рулем которого находился 20-летний водитель. После одна из легковушек вылетела с дороги и врезалась в дорожный знак, который упал в нескольких сантиметрах от женщины.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Priora. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.