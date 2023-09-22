С 23 по 25 сентября в Туле на улице Свободы ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улицы Свободы временно ограничат движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с проведением ремонта дорожного покрытия и обустройством ливневой канализации запрет будет действовать с 5:00 23 сентября до 00:00 25 сентября на участке от улицы Пушкинской до улицы Гоголевской.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.