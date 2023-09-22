В Ефремове мужчина до смерти избил соседа по комнате Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Установлено, что в комнате одного из общежития в Ефремове между подозреваемым и его соседом произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему множество ударов руками и ногами в голову и тело. Состояние мужчины постепенно ухудшалось и он обратился в больницу, где, несмотря на оказанную помощь скончался. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоизлияния и другие осложнения.

На данный момент следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.