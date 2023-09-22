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НовостиОбщество22 сентября 2023 14:05

Место сенатора Совета Федерации от Тульской области займет первый заместитель председателя Облдумы Марина Левина

На ее же место может прийти Галина Алешина
Игорь КОПЫТОВ
Место сенатора Совета Федерации от Тульской области займет первый заместитель председателя Облдумы Марина Левина

Место сенатора Совета Федерации от Тульской области займет первый заместитель председателя Облдумы Марина Левина

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Новым сенатором в Совете Федерации от Тульской области вместо Игоря Панченко, скончавшегося после продолжительной болезни 26 июля, может занять первый заместитель председателя облдумы Марина Левина

Место же самой Левиной в Тульской областной Думе займет председатель комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина. Соответствующее решение будет приниматься на заседании регионального парламента на следующей неделе.