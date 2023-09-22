Место сенатора Совета Федерации от Тульской области займет первый заместитель председателя Облдумы Марина Левина Фото: Игорь КОПЫТОВ

Новым сенатором в Совете Федерации от Тульской области вместо Игоря Панченко, скончавшегося после продолжительной болезни 26 июля, может занять первый заместитель председателя облдумы Марина Левина

Место же самой Левиной в Тульской областной Думе займет председатель комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина. Соответствующее решение будет приниматься на заседании регионального парламента на следующей неделе.