Прокуратура провела проверку по факту гибели рыбы в реке Еловая под Тулой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители Тульской области пожаловались на гибель рыбы в реке Еловая в деревне Большая Еловая. В связи с этим прокуратура с привлечением специалистов министерства природных ресурсов и экологии провела проверку.

Установлено, что на данном объекте, а также на ее правом притоке возвели земляные плотины с длиной по гребню около 50 метров. Также там были найдены следы работ о изменению левого берега реки и обнаружены пластиковые трубы с оголовками для забора воды.

На данный момент прокуратура уже запросила информацию в министерстве природных ресурсов и экологии в части наличия разрешительных документов на использование водного объекта. при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.