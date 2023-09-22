В тульском центре образования № 59 появился новый профильный физико-математический класс Фото: материалы пресс-служб

21 сентября было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством образования Тульской области, администрацией Тулы, АО «НПО «СПЛАВ», ТулГУ и центром образования № 59 «Личность» имени Л.С. Выготского.

На базе школы отрыт инженерный класс, в котором старшеклассники смогут углубленно изучать предметы физико-математической направленности, под руководством высококвалифицированных преподавателей физики, математики и информатики развивать научно-исследовательскую и научно-практическую деятельность.

В рамках соглашения «СПЛАВ» будет проводить для школьников экскурсии на предприятие, тематические лекции, семинары и конференции.

ТулГУ примет участие в разработке методических материалов и увеличит количество целевых бюджетных мест для приема выпускников ЦО № 59, которые примут решение работать на предприятии-партнере.

На данный момент заключено 9 соглашений по созданию специализированных профильных классов. Планируется, что всего их в регионе будет 20. Создание таких классов – совместная инициатива школ и предприятий. Это позволит стимулировать ребят на получение технического образования и выбор профессии инженера, повысит их конкурентоспособность на рынке труда. Благодаря сотрудничеству с АО «НПО «СПЛАВ» и ТулГУ учащиеся смогут приобрести необходимые знания и навыки для успешной карьеры в отрасли. После окончания школы и вуза выпускники смогут продолжить работу на предприятии.

Профильные предпрофессиональные классы организовываются и по другим направлениям, таким как медицина, сельское хозяйство, финансовая грамотность, IT-технологии.