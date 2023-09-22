В Тульской области за неделю снова подорожал бензин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тулстат опубликовал информацию, насколько подорожал автомобильный бензин в регионе за неделю по состоянию на 18 сентября.

По последним данным, стоимость выросла на 1,04%. Так, средняя цена топлива в Тульской области составила 57 рублей 28 копеек.

Сейчас марку АИ-92 можно приобрести за 52 рубля 29 копеек (+0,75%), АИ-95 — за 57 рублей 74 копейки (+1,14%), АИ-98 и выше — за 67 рублей 57 копеек (+1,5%), а дизельное топливо — за 62 рубля 34 копейки (+0,94%).

Напомним, министр ЖКХ Тульской области на оперативном совещании заявил, что во многих регионах в конце августа зафиксированы перебои с поставками дизельного топлива и рост цен на бензин. Однако В сетях АЗС федеральных сетевых компаний дефицита топлива нет.