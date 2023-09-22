Житель Севастополя похитил у тульских пенсионеров более 5 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Севастополя признан виновными в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном, крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что 38-летний подсудимый с 11 по 13 мая 2023 года вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, которые специализировались на телефонных мошенничествах. Они звонили гражданам и сообщали, что их родственники стали якобы виновными в ДТП, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег.

Подсудимый самостоятельно забирал у пожилых людей деньги, которые впоследствии перечислял на подконтрольные преступной группе расчетные счета, оставляя часть денежных средств себе в качестве вознаграждения.

В результате у 5 пенсионеров из Тулы в возрасте от 70 до 90 лет в общей сложности похитил больше более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.