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НовостиОбщество22 сентября 2023 12:13

В Туле на улице Советской установят модули для растений и лавочки

Работы планируется завершить до конца октября
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Советской установят модули для растений и лавочки

В Туле на улице Советской установят модули для растений и лавочки

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на участке улицы Советской от дома №17 до пространства «Искра» установят 22 модуля для растений и лавочки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В данный момент подрядная организация приступила к подготовке для обустройства закладных и фундаментных плит. В модулях высадят кустарники по аналогии с проспектом Ленина.

Выбор растений осуществлялся с учетом архитектурного стиля улицы и расположения подземных инженерных коммуникаций.

Работы планируется завершить до конца октября.