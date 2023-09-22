В Туле на улице Советской установят модули для растений и лавочки Фото: материалы пресс-служб

В Туле на участке улицы Советской от дома №17 до пространства «Искра» установят 22 модуля для растений и лавочки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В данный момент подрядная организация приступила к подготовке для обустройства закладных и фундаментных плит. В модулях высадят кустарники по аналогии с проспектом Ленина.

Выбор растений осуществлялся с учетом архитектурного стиля улицы и расположения подземных инженерных коммуникаций.

Работы планируется завершить до конца октября.