В Новомосковском районе «КамАЗ» насмерть сбил 14-летнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

В поселке Красный Богатырь на улице Березовой в Новомосковском районе вечером 21 сентября произошло смертельное ДТП. Там примерно в 18:00 грузовик сбил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 60-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ», совергил наезд на 14-летнего юношу на велосипеде, который выехал на проезжую часть дороги с прилегающей территории, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист погиб на месте происшествия от полученных травм.