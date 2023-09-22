В Тульской области за неделю выросла стоимость помидоров и огурцов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тулстат опубликовал информацию, какие продукты сильнее всего подорожали в регионе за неделю по состоянию на 18 сентября.

Так, согласно статистке, выросла стоимость помидоров (на 11,57%%), огурцов (на 8,53%), бананов (на 6,34%), яиц (на 4,38%), вареной колбасы (на 3, 53%) и пшеничного хлеба (на 1,53%).

При этом ряд продуктов в Тульской области наоборот подешевел: картофель (на 6,49%), репчатый лук (на 5,63%), белокочанная капуста (на 5,42%), яблоки (на 3,3%) и макароны (на 3,01%).