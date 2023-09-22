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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 11:04

В Туле 32-летний мужчина украл мобильный телефон у сожительницы

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле 32-летний мужчина украл мобильный телефон у сожительницы

В Туле 32-летний мужчина украл мобильный телефон у сожительницы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что подозревает своего сожителя в совершении кражи её мобильного телефона.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение преступника. Они задержали ранее судимого 32-летнего жителя Ясногорского района, который признался в совершении преступления.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).