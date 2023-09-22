В Туле 32-летний мужчина украл мобильный телефон у сожительницы
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что подозревает своего сожителя в совершении кражи её мобильного телефона.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение преступника. Они задержали ранее судимого 32-летнего жителя Ясногорского района, который признался в совершении преступления.
В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).