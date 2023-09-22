Футболисты тульского «Арсенала» провели мастер-класс в кадетской школе Щекинского района Фото: материалы пресс-служб

Футболисты тульского «Арсенала» посетили кадетскую школу имени маршала Советского Союза Василия Чуйкова, расположенную в Щекинском районе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клуб подготовил для учащихся обширную программу. Начало все в актовом зале, где на протяжении часа Михаил Яковлев, Рустам Халназаров и Артем Суханов отвечали на самые разные вопросы. Ребята узнали про обычную жизнь спортсменов, как начинался их путь в большом футболе, про выступление оружейников в этом сезоне, а также поговорили про учебу и образование.

После каждый из игроков выступил в роли капитана и собрал себе команду. По итогам кругового турнира победи юношу из команды Рустам Халназаров.

Полузащитник Михаил Яковлев отметил, что всегда приятно принимать участие в таких мероприятиях, а от общения с ребятами происходит заряд позитивных эмоцих. Также он удивился уровнем подготовки ребят. По его мнению, среди учащихся кадетской школы нашлось бы несколько перспективных футболистов.

После матчей оружейники расписали на специальных карточках для всех желающих, подарили сувениры от клуба и договорились встретиться с ребятами уже в октябре на домашнем матче с «Соколом».