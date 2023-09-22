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НовостиОбщество22 сентября 2023 10:18

В Туле фонтанные комплексы очищают от грязи и мусора

Всего в оружейной столице работают 6 фонтанов
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле фонтанные комплексы очищают от загрязнений и мусора

В Туле фонтанные комплексы очищают от загрязнений и мусора

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле продолжаются работы по содержанию фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы по очистке фонтанов от мусора и проверке насосного оборудования проводятся 2 раза в месяц. Специалисты управления по благоустройству занимаются проверкой технического состояния и вопросами содержания данных объектов.

Всего в Туле работают 6 фонтанов: монумента «Тулякам – Героям Советского Союза», в сквере имени Л. Толстого, в сквере у Тульского академического театра драмы, на Крестовоздвиженской площади, в Октябрьском сквере и у Мемориала «Защитникам неба Отечества».