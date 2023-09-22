«Комсомольская правда» Тула совместно с минздравом Тульской области проводит конкурс «Леди в белых халатах!».

В региональном сетевом издании www.tula.kp.ru жители региона выбирают самую очаровательную сотрудницу медучреждений Тулы и Тульской области. Голосование проводится: 17 августа 2023 — 28 сентября 2023.

В Международный день врача, 2 октября – редакция издания совместно с Министерством здравоохранения Тульской области наградит победительниц Конкурса. Призы будут распределяться за 3 номинации 1,2 и 3 место. Всего победит 9 очаровательных участниц:

- «Леди в белых халатах!» - лучший врач.

- «Леди в белых халатах!» - лучшая медицинская сестра.

- «Леди в белых халатах!» - лучший коллектив.

От редакции «Комсомольская правда» Тула будет вручено еще 3 «Приза зрительских симпатий».

Партнёры Конкурса: КФ «Тульский пряник», ООО «Белёвская кондитерская компания», «Любимая аптека», Магазин модной медицинской одежды «Спец», ООО «Росбио».

«Леди в белых халатах» - желаем всем победы!