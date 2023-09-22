Жителя Ефремова признали виновным в пропаганде нацисткой символики Фото: соцсети

Мужчину, проживающего в Ефремове, привлеки за пропаганду нацисткой символики. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

В отношении 33-летнего нарушителя еще в 2014 году завели уголовного за совершение побоев по экстремистским мотивам, а в 2018 он его привлекли за кражу и мошенничество. В апреле этого года мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

21 сентября суд признал злоумышленника виновным в пропаганде нацисткой символики по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа. Однако за повторное нарушение ему грозит судимость по ст. 282.4 УК РФ.