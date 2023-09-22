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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 8:46

В ДТП с автобусом и трактором в Алексине пострадали два человека

Автобус не являлся маршрутным транспортным средством
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с автобусом и трактором в Алексине пострадали два человека

В ДТП с автобусом и трактором в Алексине пострадали два человека

Фото: соцсети

В Алексине на улице Макаренко утром 22 сентября произошло ДТП. Там столкнулись автобус «ПАЗ» и трактор. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В результате ДТП пострадали водитель трактора и пассажир автобуса. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.

В данный момент сотрудники областной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. Также стало известно, что автобус не являлся маршрутным транспортным средством.