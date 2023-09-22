В ДТП с автобусом и трактором в Алексине пострадали два человека Фото: соцсети

В Алексине на улице Макаренко утром 22 сентября произошло ДТП. Там столкнулись автобус «ПАЗ» и трактор. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В результате ДТП пострадали водитель трактора и пассажир автобуса. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.

В данный момент сотрудники областной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. Также стало известно, что автобус не являлся маршрутным транспортным средством.