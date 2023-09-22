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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:23

С 23 по 24 сентября в Центральном переулке Тулы ограничат движение транспорта

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
С 23 по 24 сентября в Центральном переулке Тулы ограничат движение транспорта

С 23 по 24 сентября в Центральном переулке Тулы ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Центральном переулке Тулы временно ограничат движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в период проведения ремонта дороги, в целях обеспечения безопасности движения, запрет будет действовать с 5:00 23 сентября до 00:00 24 сентября на участке от улицы Советской до улицы Каминского.

При планировании маршрута можно воспользоваться альтернативными путями: по улицам Ф. Энгельса, Демонстрации, Тургеневской и по проспекту Ленина.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.