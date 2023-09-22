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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:01

Новый участок для работы осужденных откроют на тульском заводе «Тяжпромарматуры»

Очередной исправительный центр появится в Алексине
Игорь КОПЫТОВ
Новый участок для работы осужденных откроют на тульском заводе «Тяжпромарматуры»

Новый участок для работы осужденных откроют на тульском заводе «Тяжпромарматуры»

Фото: материалы пресс-служб

На днях соглашение подписали начальник тульского Управления федеральной службы исполнения наказаний Иван Прокопенко и директор филиала ОА НПО «Тяжпромарматура» Алексей Бобрик. Согласно документу, Ккрупное промышленное предприятие выразило готовность предоставлять рабочие места и жилье в общежитии для осужденных к принудительным работам.

В настоящее время на заводе проводятся работы по подготовке необходимой инфраструктуры и ремонт помещений общежития.