Новый участок для работы осужденных откроют на тульском заводе «Тяжпромарматуры» Фото: материалы пресс-служб

На днях соглашение подписали начальник тульского Управления федеральной службы исполнения наказаний Иван Прокопенко и директор филиала ОА НПО «Тяжпромарматура» Алексей Бобрик. Согласно документу, Ккрупное промышленное предприятие выразило готовность предоставлять рабочие места и жилье в общежитии для осужденных к принудительным работам.

В настоящее время на заводе проводятся работы по подготовке необходимой инфраструктуры и ремонт помещений общежития.