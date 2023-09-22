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НовостиОбщество22 сентября 2023 7:40

Специализированный дом ребенка на улице Энгельса в Туле переименовали

Постановление регионального правительства опубликовано в сборнике правовых актов
Игорь КОПЫТОВ
Специализированный дом ребенка в Туле переименовали

Специализированный дом ребенка в Туле переименовали

Фото: соцсети

Теперь ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1» будет называться ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка».

Документом определена предельная штатная численность работников учреждения, которому скоро почти сто лет, в количестве 259 человек. А также установлены основные виды деятельности, среди которых доврачебная и стационарная медицинская помощь, амбулаторно-поликлиническая медпомощь и педагогическая деятельность.

Одновременно в центре могут находиться 140 ребят, среди которых не только сироты, но и те, кто попадает сюда временно из-за тяжелого материального положения родителей.