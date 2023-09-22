В Туле на улице Гоголевской столкнулись автомобили Toyota и Renault

В Туле на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Гоголевской утром 22 сентября произошло ДТП. Там примерно в 9:30 столкнулись две легковушки.

Так, участниками аварии стали автомобили Toyota RAV4 и Renault Sandero. В связи с этим на данном участке дороги образовалась пробка. Также движение трамваев затруднено в обе стороны.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.