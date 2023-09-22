Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 сентября 2023 7:18

Житель Новомосковска вырастил 22 куста конопли у себя дома

Сотрудники полиции изъяли более 900 граммов наркотических веществ
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Новомосковска вырастил 22 куста конопли у себя дома

Житель Новомосковска вырастил 22 куста конопли у себя дома

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске сотрудники полиции задержали безработного 35-летнего мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

Злоумышленник занимался культивацией конопли, содержащей наркотическое средство тетрагидроканнабинол, в селе Иван-Озеро. Правоохранители в присутствии понятых обнаружили 4 пластиковые коробки и 2 полимерных пакета с растительной массой зеленого цвета. Данным веществом оказалась марихуана.

Всего было изъято больше 900 граммов наркотиков. Также в ходе обыска стражи порядка изъяли и направили на исследование 22 куста конопли, которые выращивались в домашних условиях.

В данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.