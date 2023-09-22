25 сентября в Туле свыше 200 рабочих мест предложат на очередной ярмарке вакансий Фото: Алексей ФОКИН (фото)

25 сентября все желающие могут принять участие в открытом отборе сотрудников. Соискателям предложат порядка 200 вакансий разного уровня квалификации и опыта работы.

Набор сотрудников будут проводить АО «Тулаточмаш», АО «Тульский патронный завод», АО Машзавод «Штамп», ООО МКУ «Сервисный центр», АО ОКБ «Октава», АО «Тулажелдормаш», АО «Почта России» и ГУ ТО «Центр обеспечения деятельности органов ЗАГС и мировых судей в Тульской области».

Ярмарка вакансий пройдет 25 сентября с 10:00 до 12:00 в здании кадрового центра «Работа России».