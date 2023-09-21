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НовостиОбщество21 сентября 2023 14:44

С 22 по 24 сентября в Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности

МЧС напоминает гражданам о соблюдении правил личной безопасности
Михаил КОРЕНЮГИН
С 22 по 24 сентября в Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности

С 22 по 24 сентября в Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 22 по 24 сентября на территории большинства районов Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности (4 класс). Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В связи с этим ведомство напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

- не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;

- своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

- не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;

- проводите с детьми и подростками разъяснительную работу;

- соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах;

- не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;

- имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро;

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по номерам 01, 112 и 101.