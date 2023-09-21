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НовостиСпорт21 сентября 2023 14:28

Главным судьей матча между «Арсеналом» и «Волгарем» назначен Константин Аверьянов

Игра пройдет 23 сентября в Астрахани
Михаил КОРЕНЮГИН
Главным судьей матча между «Арсеналом» и «Волгарем» назначен Константин Аверьянов

Главным судьей матча между «Арсеналом» и «Волгарем» назначен Константин Аверьянов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 11-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с астраханским «Волгарем». Главным судьей матча назначен Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга.

Ему будут ассистировать петербуржец Андрей Пелых и Станислав Попков из Петрозаводска. Резервный судья – москвич Владислав Быков. Инспектор — Владимир Казьменко, а делегат - Филипп Яковлев из Москвы.

Матч начнется 23 сентября в 17:00 в Астрахани.

На данный момент туляки идут на 13 месте в таблице, имея 13 очков в турнирной таблице, а астраханцы на 18 месте с 4 очками.