Кому в Туле отключат газ 22 сентября Фото: Алексей ФОКИН (фото)

22 сентября с 13:00 до 16:00 без газа останутся жители дома №1 по улице 1-й Восточный проезд в поселке Осиновая Гора.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.