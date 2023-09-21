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НовостиОбщество21 сентября 2023 13:57

Финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников «Мастер года» пройдет в Туле

Ежегодные состязания проводится в третий раз, и является одним из самых крупных соревнований, отмечающих педагогическое мастерство
Игорь КОПЫТОВ
Финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников «Мастер года» пройдет в Туле

Финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников «Мастер года» пройдет в Туле

Фото: материалы пресс-служб

С 28 сентября по 2 октября в Туле состоится финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». В нем примут участие 89 победителей региональных этапов. На отборочном уровне 2023 года было подано почти 4 тысячи заявок.

Состязания финалистов пройдут на базе образовательных организаций города Тулы. По результатам определят десятку призеров. В завершение призеры конкурса обсудят с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым вопросы, связанные с развитием системы среднего профессионального образования.