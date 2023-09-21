Росоптребнадзор снял с продажи в тульском магазине «Лента» более 200 килограммов продуктов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Роспотребнадзор провел в проверку в супермаркете «Лента» в Туле, в ходе которой выявил многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Специалисты исследовали 96 образцов пищевых продуктов по показателям качества и безопасности. Также было проанализировано 36 образцов детских товаров, продукции легкой промышленности, упаковочных материалов, парфюмерно-косметической продукции и синтетических моющих средств.

Результаты лабораторных испытаний показали нарушение требований нормативной документации в отношении микробиологических показателей у 4 образцов пищевых продуктов. В том числе, выявлены несоответствия требованиям у кремовых кондитерских изделий, произведенных ОАО «Хлебпром», ООО «Эко-меню» и ИП Майоров А.Ю., а также у салата "Сельдь под шубой" производства ИП Хон Е.О.

Также выявлено фактическое фасование и продажа фальсифицированного сыра полутвердого «Российский» с массовой долей жира в сухом веществе 50%. Данный продукт был произведен ООО «Брасовские сыры», расположенным в Брянской области. Результаты лабораторных испытаний показали наличие растительных жиров в образцах данной продукции. В соответствии с предписанием Управления Роспотребнадзора по Тульской области, декларация о соответствии на указанную продукцию была прекращена.

Проверка также выявила нарушения требований технических регламентов в организациях торговли, в частности, относящихся к условиям хранения и срокам годности пищевых продуктов. В связи с этим, была приостановлена реализация 27 партий пищевых продуктов общим объемом 206,1 кг, не соответствующих нормативной документации. Эти продукты включали в себя сухофрукты с посторонними включениями, овощи с внешними признаками порчи, колбасные изделия и кондитерские изделия со сроком годности, которые уже истек.

В связи с этим в отношении юридического лица ООО «Лента» и должностных лиц магазинов возбудили 5 дел об административном правонарушении. Также юрлицу вручили предписание об устранении выявленных нарушений.