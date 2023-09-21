В ДТП с зерноуборочный комбайном в Новомосковском районе погиб пассажир автомобиля Renault Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковском районе на на 98-ом километре автодороги «Кашира - Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая» вечером 20 сентября произошло ДТП. Там примерно в 19:00 столкнулись легковушка и комбайн. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 60-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, совершил попутное столкновение с зерноуборочным комбайном «Дон 1500», за рулем которого находился 59-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП 57-летний мужчина-пассажир легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм. В момент происшествия он не был пристегнут ремнем безопасности. Также пострадал водитель автомобиля. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.