В Узловой водитель автомобиля Nissan сбил 83-летнюю женщину и скрылся с места ДТП Фото: соцсети

В Узловой на улице 14 декабря днем 20 сентября произошло ДТП. Там примерно в 15:40 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, 56-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Juke, сбил 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадал пожилая женщина. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.