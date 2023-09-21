Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 11:33

За 8 месяцев в Тульской области выявили 2407 случаев острых кишечных инфекций

Данный показатель ниже на 3% по сравнению с прошлым годом
Михаил КОРЕНЮГИН
За 8 месяцев в Тульской области выявили 2407 случаев острых кишечных инфекций

За 8 месяцев в Тульской области выявили 2407 случаев острых кишечных инфекций

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области за прошедшие 8 месяцев 2023 года зафиксировали 2407 случаев острых кишечных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Так, показатель заболеваемости составляет 168 на 100 тысяч населения. Это ниже на 3% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и ниже на 9% среднемноголетних показателей. Стоит отметить, что 70% заболевших — дети до 17 лет.

Роспотребнадзор напоминает, что для профилактики острых кишечных инфекций учащимся образовательных учреждений нужно мыть руки после посещения туалета, перед приемом пищи, после урока физической культуры, труда, рисования, после возвращения с прогулки при нахождении в группе продленного дня и после возвращения домой.

Также важно соблюдать питьевой режим и правила приготовления и хранения пищевых продуктов.