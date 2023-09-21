За 8 месяцев в Тульской области выявили 2407 случаев острых кишечных инфекций Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области за прошедшие 8 месяцев 2023 года зафиксировали 2407 случаев острых кишечных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Так, показатель заболеваемости составляет 168 на 100 тысяч населения. Это ниже на 3% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и ниже на 9% среднемноголетних показателей. Стоит отметить, что 70% заболевших — дети до 17 лет.

Роспотребнадзор напоминает, что для профилактики острых кишечных инфекций учащимся образовательных учреждений нужно мыть руки после посещения туалета, перед приемом пищи, после урока физической культуры, труда, рисования, после возвращения с прогулки при нахождении в группе продленного дня и после возвращения домой.

Также важно соблюдать питьевой режим и правила приготовления и хранения пищевых продуктов.