В Ясногорском районе нашли редкие краснокнижные грибы-кораллы Фото: соцсети

В Ясногорском районе на территории Иваньковского соснового бора на реке Восьме нашли грибы-кораллы , которые занесены в Красную книгу Тульской области. Фотографии с ним опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Данный вид называется ежовик коралловидный. Он относится к восстанавливающимся видам. В России гриб распространен по всей лесной полосе, а в большинстве регионов рекомендован к охране.

В Тульской области его можно найти в Белевском, Одоевском, Щекинском и Суворовском районах.