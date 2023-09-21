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НовостиОбщество21 сентября 2023 11:10

В Ясногорском районе нашли редкие краснокнижные грибы-кораллы

В большинстве регионов России данный вид рекомендован к охране
Михаил КОРЕНЮГИН
В Ясногорском районе нашли редкие краснокнижные грибы-кораллы

В Ясногорском районе нашли редкие краснокнижные грибы-кораллы

Фото: соцсети

В Ясногорском районе на территории Иваньковского соснового бора на реке Восьме нашли грибы-кораллы , которые занесены в Красную книгу Тульской области. Фотографии с ним опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Данный вид называется ежовик коралловидный. Он относится к восстанавливающимся видам. В России гриб распространен по всей лесной полосе, а в большинстве регионов рекомендован к охране.

В Тульской области его можно найти в Белевском, Одоевском, Щекинском и Суворовском районах.