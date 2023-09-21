В Донском безработный мужчина украл электроинструменты из частного дома Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Донском с заявлением обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что из его частного дома, расположенного на улице Руднева, через открытое окно украли электроинструменты.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 24-летний мужчина, который проживал неподалеку от места преступления.

В данный момент полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Злоумышленника арестовали. Он полностью признался в содеянном.