В Туле отпраздновали 85-летие ТГПУ им. Л.Н. Толстого Фото: материалы пресс-служб

20 сентября Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого отметил свое 85-летние. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Студентов, ученых и педагогов от имени губернатор Алексея Дюмина поздравил его первый заместитель. Он отметил, что сегодня вуз является одним из ведущих профильных университетов России и в нем хранят лучшие традиции отечественного педагогического образования.

Вуз проводит исследования по многим научным направлениям, повышает качество образовательного и воспитательного процессов. Он входит в тройку педвузов — лидеров по объему выполняемых НИОКР. Научные и методические разработки университета востребованы и активно внедряются в практику образовательными учреждениями. Среди его выпускников — олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира и два победителя конкурса «Учитель года».

Первый заместитель губернатора также вручил отличившимся ученым и педагогам государственные и региональные награды, а заместитель министра просвещения РФ присоединилась к поздравлениям и вручила ведомственные награды отличившимся педагогам.