Тульским росгвардейцам вручили государственные награды Фото: материалы пресс-служб

Сотрудникам Росгвардии из Тульской области вручили государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Первый заместитель командующего Центральным округом Росгвардии Герой России генерал-майор Вячеслав Пытков в ходе рабочей поездки в Тульскую область вручил медали «За отличие в охране общественного порядка» тульским росгвардейцам. Он поблагодарил сотрудников за смелость, решительность и профессионализм при выполнении служебно-боевых задач.

Также первый заместитель командующего округом и начальник регионального Управления Росгвардии возложили цветы к Вечному огню - мемориалу военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга.